Стало известно, кто станет талисманом Зимних Олимпийских игр в Токио 2022 года. Пресс-служба оргкомитета игр представила талисман в официальном «Твиттере».

Талисменом следующей зимней Олимпиады стала белая панда по имени Бин Дуньдунь. «В костюме изо льда, с золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта панда готова поделиться настоящим духом Олимпиады со всем миром», — говорится в заявлении оргкомитета.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1

