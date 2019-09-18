Российские теннисистки Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова проведут матчи второго круга на турнирах WTA в Сеуле и Гуанчжоу.

Анастасия Потапова во втором раунде соревнований в Сеуле сразится с представительницей Польши Магдой Линетт. Встреча пройдет сегодня, 18 сентября, в 6:00 по московскому времени. Ранее теннисистки между собой не играли.

Маргарита Гаспарян во втором круге получила в соперницы Кирстен Флипкенс из Бельгии. Старт встречи запланирован на 07:15 по московскому времени.

Екатерина Александрова во втором круге сыграет с чешской спортсменкой Кристиной Плишковой. Начало матча запланировано на 8:30 по московскому времени.

Анна Блинкова на турнире в Гуанчжоу сразится с сербской теннисисткой Александрой Крунич. Начало встречи назначено на 5:00 по московскому времени.