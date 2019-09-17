Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился своим мнением по поводу освобождения из тюрьмы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.

В своем телеграм-канале Кадыров написал пост, в котором высказал свое отношение к новому контракту Кокорина. «Петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю», — отметил глава Чечни.

По мнению Кадырова, Кокорин и Мамаев по закону ответили за содеянное. «Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придётся много трудиться», — отметил Кадыров, добавив, что футболистам это под силу.

Напомним, сегодня произошло условно-досрочное освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева из исправительной колонии №4 Белгородской области.