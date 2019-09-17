Российская фигуристка Анна Фролова выступит вместо Алены Канышевой на седьмом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Италии.

Ранее Алена Канышева должна была выступить на третьем этапе юниорского Гран-при в Риге, однако также снялась незадолго до начала соревнований. Её заменила другая воспитанница Этери Тутберидзе Майя Хромых.

После того, как Канышева снялась с этапа в Риге, она еще числилась в заявках на шестой и седьмой этапы ЮГП. Однако затем фамилия фигуристки исчезла из списков на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Седьмой этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров пройдет с 2 по 5 октября 2019 года. Местом проведения соревнования станет город Энья.