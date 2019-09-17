Nevasport проверил каждого игрока сине-бело-голубых, который может выйти на поле в Лиге чемпионов, на опыт выступления в главном турнире Старого света.

Андрей Лунев, вратарь

Голкипер перешел в «Зенит» в 2017-м, с тех пор «Зенит» ни разу не играл в Лиге чемпионов.

Александр Васютин, вратарь

Вратарь числился в «Зените», когда тот играл в Лиге чемпионов, однако на поле, понятно, не выходил.

Вячеслав Караваев, защитник

Футболист числился в ЦСКА, когда тот играл в ЛЧ. Будучи 18-летним даже вошел в заявку на матч с «Баварией», но на поле так и не появился.

Йордан Осорио, защитник

«Порту» приобрел игрока год назад, однако сразу отдал в аренду в клуб попроще.

Дуглас Сантос, защитник

Бразильский латераль выступал за «Гамбург», который уже давно не играл в Лиге чемпионов.

Вильмар Барриос, полузащитник

Колумбиец впервые приехал в Европу прошедшей зимой.

Магомед Оздоев, полузащитник

Ингуш пять лет выступал за «Локомотив», но в то время клуб играл максимум в Лиге Европы.

Далер Кузяев, полузащитник

Кузяева взяли летом 17-го из «Ахмата», который никогда не играл в ЛЧ.

Алексей Сутормин, полузащитник

Если бы Алексей играл в Лиге чемпионов, то вряд ли бы стоил пятьдесят тысяч рублей.

Леон Мусаев, полузащитник

Когда «Зенит» в последний раз играл в Лиге чемпионов Леону было 16.

Роберт Мак, полузащитник

Кроме «Зенита» словак играл за ПАОК, который мог похвастать лишь игрок в Лиге Европы, когда там выступал Мак.

Себастьян Дриусси, нападающий

Аргентинец впервые сыграет в ЛЧ — Дриусси об этом мечтал.

Кто из футболистов «Зенита» играл на групповом этапе Лиги чемпионов:

Кержаков, Шатов, Дзюба, Смольников — за «Зенит»

Жирков — за ЦСКА, «Челси» и «Зенит»

Ерохин, Азмун — за «Ростов»

Иванович — за «Челси»

Ракицкий — за «Шахтер»

Маммана — за «Лион»

Краневиттер — за «Севилью»

Малком — за «Барселону»