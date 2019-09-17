Nevasport проверил каждого игрока сине-бело-голубых, который может выйти на поле в Лиге чемпионов, на опыт выступления в главном турнире Старого света.
Андрей Лунев, вратарь
Голкипер перешел в «Зенит» в 2017-м, с тех пор «Зенит» ни разу не играл в Лиге чемпионов.
Александр Васютин, вратарь
Вратарь числился в «Зените», когда тот играл в Лиге чемпионов, однако на поле, понятно, не выходил.
Вячеслав Караваев, защитник
Футболист числился в ЦСКА, когда тот играл в ЛЧ. Будучи 18-летним даже вошел в заявку на матч с «Баварией», но на поле так и не появился.
Йордан Осорио, защитник
«Порту» приобрел игрока год назад, однако сразу отдал в аренду в клуб попроще.
Дуглас Сантос, защитник
Бразильский латераль выступал за «Гамбург», который уже давно не играл в Лиге чемпионов.
Вильмар Барриос, полузащитник
Колумбиец впервые приехал в Европу прошедшей зимой.
Магомед Оздоев, полузащитник
Ингуш пять лет выступал за «Локомотив», но в то время клуб играл максимум в Лиге Европы.
Далер Кузяев, полузащитник
Кузяева взяли летом 17-го из «Ахмата», который никогда не играл в ЛЧ.
Алексей Сутормин, полузащитник
Если бы Алексей играл в Лиге чемпионов, то вряд ли бы стоил пятьдесят тысяч рублей.
Леон Мусаев, полузащитник
Когда «Зенит» в последний раз играл в Лиге чемпионов Леону было 16.
Роберт Мак, полузащитник
Кроме «Зенита» словак играл за ПАОК, который мог похвастать лишь игрок в Лиге Европы, когда там выступал Мак.
Себастьян Дриусси, нападающий
Аргентинец впервые сыграет в ЛЧ — Дриусси об этом мечтал.
Кто из футболистов «Зенита» играл на групповом этапе Лиги чемпионов:
Кержаков, Шатов, Дзюба, Смольников — за «Зенит»
Жирков — за ЦСКА, «Челси» и «Зенит»
Ерохин, Азмун — за «Ростов»
Иванович — за «Челси»
Ракицкий — за «Шахтер»
Маммана — за «Лион»
Краневиттер — за «Севилью»
Малком — за «Барселону»
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