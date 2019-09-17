Криштиану Роналду имеет отличные шансы стать легендой футбола еще по одному показателю. Португальский нападающий может побить рекорд по голам за сборную, считают аналитики.

Сейчас рекорд принадлежит иранцу Али Даеи. На его счету 109 забитых мячей за сборную. У идущего на втором месте Роналду — 93. Тройку лучших замыкает Ференц Пушкаш (84 гола за сборную Венгрии).

«Нет сомнений, что Роналду в ближайшие пару-тройку лет обгонит Даеи. Криштиану, конечно, уже 34 года, но на пенсию он явно не собирается. Он может бесконечно твердить, что личные рекорды ему безразличны, но приучил он нас совершенно к другому. Вероятность нового рекорда по оценкам российских букмекеров — 62%», — отметил главный редактор матч-центра ODDS.ru Артем Арутюнян.

О возможном рекорде Роналду по голам за сборную заговорили после двух удачных матчей форварда за сборную Португалии в сентябре. Роналду забил в ворота Сербии, а затем и вовсе отметился покером в матче с Литвой.

После матча с Литвой Роналду также стал самым результативным футболистом в истории отборочного этапа чемпионата Европы (24 гола). До португальца рекорд удерживал ирландец Робби Кин, на чьем счету 23 мяча.