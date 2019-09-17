Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что Александр Кокорин может отправиться в «Сочи», чтобы набрать форму после освобождения из ИК-4.

Слова функционера приводит портал Чемпионат.com. По мнению Медведева, вариант с арендой Кокорина в футбольном клубе «Сочи» даже не рассматривался и является оказией. «Сейчас я нахожусь в пути на наш матч с и как раз в ближайшее время надеюсь переговорить с ним», — отметил Медведев.

Напомним, сегодня, 17 сентября, в первой половине дня прошло условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из исправительной колонии №4 Белгородской области, где они отбывали срок за две драки в центре Москвы. После этого стало известно, что «Зенит» вновь подписал контракт с Александром Кокориным.