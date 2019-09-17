Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свои выступления на Всероссийских соревнованиях в Тюмени и отметила, почему спортсменки группы Маркуса Крамера так сильно проигрывают ей по времени.

В интервью порталу «Тюменская Арена» Непряева отметила, что ей свойственно набирать форму с каждой гонкой. «Будем надеяться, что к сезону подойду в сильнейших кондициях», — отметила спортсменка, выигравшая уже две гонки в Тюмени: спринт и гонку с раздельным стартом.

По мнению Непряевой, спортсменок группы Крамера нельзя списывать со счетов. «У Крамера – очень сильные девочки. Они обязательно составят мне конкуренцию зимой. Та же Настя Седова и другие. Видимо, сейчас у них определённый период подготовки и соответствующая ему форма, у меня – другой», — сказала Непряева, добавив, что в сравнении результатов лыжниц летом нет смысла.