Валерий Непомнящий, известный футбольный тренер:

Сможет ли Александр Кокорин вернуться на свой уровень и заиграть в «Зените? Это очень сложный вопрос, над которым я постоянно думал. Дело в том, что Александр такой человек по своему психотипу — немножко ведомый. При этом, как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Понятно, что это будет для него уроком на всю жизнь. Но вот, как он себя реализует в ближайшее время, учитывая весь этот общественный резонанс, который вокруг него был весь этот последний год. Это может очень сильно на него давить. Вот Мамаев, как мне кажется, сможет вернуться. Саше будет сложнее.

Это очень талантливый игрок, которому многое легко давалось по жизни. Он не привык преодолевать сложности, а теперь перед ним стоит крайне непростая ситуация. В «Зените» очень высокие требования, огромная конкуренция. А Кокорину нужно играть. Возможно, в любом другом клубе ему было бы проще. С другой стороны, многое зависит и от «Зенита» — как клуб его поддержит, а он уже его сильно поддержал.

Может ли быть такое, что у Кокорина появится внутренняя злость и он будет стремиться всем доказать, что он может? Если бы на его месте был Дзюба, то я бы сказал — точно! Вот в отношении Кокорина — не уверен. А Дзюбе постоянно всю карьеру нужно было доказывать. Он к этому готов. Готов ли к такому Кокорин?

Ему нужен поводырь, тот же Дзюба или Черчесов. Люди, которые смогут поддержать, помочь ему вернуться, повести за собой. Саша очень талантливый человек, я искреннее ему желаю поскорее набрать форму и вернуться на прежний уровень.

Я помню, как возвращался Стрельцов. Для меня до сих пор это большая боль. Я был молодым тренером, когда Эдуард впервые вышел на поле после заключения — на этих грязных осенних полях. Каждое его касание мяча публика сопровождала овацией. Кокорин, конечно, по характеру не Стрельцов. Да и ситуации разные. Тем не менее, я буду очень рад, если Саша заиграет.