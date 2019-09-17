Российский теннисист Андрей Рублев примет участие в турнире ATP серии «Мастерс» в Париже. Информация об этом появилась в «Твиттере» Entry List Updates.

Согласно данным, Андрей Рублев выступит на турнире вместо представителя Южно-Африканской Республики Кевина Андерсона, который досрочно закончил выступления в сезоне из-за травмы колена. Российский теннисист числился первым запасным в листе ожидания. Теперь его возглавляет немецкий спортсмен Ян-Леннард Штруфф.

«Мастерс» в Париже пройдет с 28 октября по 3 ноября.

На этой неделе Андрей Рублев принимает участие на турнире St. Petersburg Open, в первом круге турнира он сыграет против Ильи Ивашко из Белоруссии. Начало матча, который пройдет сегодня, 17 сентября, запланировано на 18:30 по московскому времени.