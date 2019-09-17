Молодежная команда петербургского «Зенита» уступила французскому «Лиону» в первом матче группового этапа юношеской лиги УЕФА.

Встреча прошла в Лионе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Счет был открыт в компенсированное к первому тайму время: с передачи Вадима Симутенкова мяч забил Максим Бачинский. Затем во втором тайме «Лион» совершил рывок и отыгрался: на 48-й минуте отличился Матиас Шерки, а спустя семь минут гол забил Яя Сумаре.

На 74-й минуте Титуан Тома отправил третий гол в ворота Николая Рыбикова. В компенсированное ко второму тайму время команды обменялись голами: на первой добавленной минуте забил Кирилл Косарев, а точку в матче поставил Эль-Хадж Коли с пенальти.

Матчи в Юношеской лиге УЕФА проходят незадолго до игр основных команд в групповом этапе Лиги чемпионов.