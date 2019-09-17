Российская биатлонистка Маргарита Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение календарного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который знаком с ходом дела спортсменки.

Напомним, 4 февраля Маргарита Васильева получила третий флажок за пропуск сдачи допинг-пробы. Решение о дисквалификации спортсменки вынесла антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов. Срок отстранения спортсменки будет отсчитываться с сегодняшнего дня, поскольку именно сегодня было принято решение о дисквалификации.

Возобновить спортивную карьеру Маргарита Васильева сможет в марте 2021 года, на этот момент ей будет уже 29 лет.

Отметим, что только в сезоне-2018/19 Маргарита Васильева дебютировала в гонках на Кубке мира. На четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе биатлонистка стала победительницей эстафетной гонки вместе с тремя другими спортсменками сборной России.