Российский теннисист Евгений Донской сумел выйти во второй круг турнира ATP250 в Санкт-Петербурге, обыграв на старте соревнований представителя Италии Маттео Виолу.

Встреча прошла на центральном корте «СИБУР-Арены» и завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Евгений Донской является 118-й ракеткой мира, в то время, как его соперник занимает 218-е место в рейтинге 52 недель ATP.

На счету Донского в матче пять подач навылет, в то время, как Виоле не удалось сделать ни одного эйса. Россиянин отметился в игре одной ошибкой при подаче, его соперник сделал шесть двойных ошибок.

В следующем раунде Евгений Донской сыграет против четвертой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча пройдет завтра, 18 сентября.