Российский теннисист Андрей Рублев начал матч против белорусского спортсмена Ильи Ивашко в первом круге турнире ATP250 в Санкт-Петербурге. Игра проходит на центральном корте «Сибур-Арены».

Рублев располагается на 38-й строчке рейтинга 52 недель ATP, в то время как его соперник из Белоруссии — 135-я ракетка мира.

Победитель встречи Рублев — Ивашко во втором круге турнира сыграет с лучшим теннисистом из пары Дуди Села — Ричардас Беранкис, встреча также проходит в это время на одном из кортов «Сибур-Арены».

Ранее во второй круг турнира в Санкт-Петербурге вышел российский теннисист Евгений Донской. Он обыграл 218-ю ракетку мира Маттео Виолу со счетом 6:2, 6:1. Во втором круге Евгений Донской встретится с Даниилом Медведевым.

Призовой фонд открытого турнира в Санкт-Петербурге составляет более одного миллиона двухсот тысяч долларов.