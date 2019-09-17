Стало известно, в каком составе сыграет петербургский «Зенит» в матче с «Лионом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Место в воротах займет Андрей Лунев. В защите выступит пятерка игроков: Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Йордан Осорио и Дуглас Сантос. В полузащиту Сергей Семак выставил Себастьяна Дриусси, Вильмара Барриоса и Юрия Жиркова. В нападении сыграют Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Напомним, прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь. Встреча «Лиона» и «Зенита» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Стад де Люмьер». Начало запланировано на 19:55 по московскому времени. Рассудит команды английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.