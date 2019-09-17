Российская гимнастка Екатерина Селезнева стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Финалы в отдельных видах сегодня, 17 сентября, проходят на турнире в Баку.

Результат Екатерины Селезневой — 23,500 балла. Второе место у представительницы Израиля Линой Ашрам, она уступила Селезневой 0,100 балла. Третье место у еще одной представительницы России, петерургской гимнастки Дины Авериной. Она показала результат в 23,350 балла.

Эта золотая медаль стала для Екатерины Селезневой первой на чемпионатах мира. Ранее спортсменка не выступала на таких крупных турнирах, в состав сборной она попала после исключения Александры Солдатовой по состоянию здоровья.

Сейчас на чемпионате мира в Баку проходят финалы в упражнении с мячом. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.