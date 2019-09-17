Петербургский «Зенит» начал матч с «Лионом» в групповом этапе Лиге чемпионов. Встреча проходит во Франции на стадионе «Стад де Люмьер».

Ранее Nevasport писал о том, в каком составе сыграет команда Сергея Семака. Главный тренер «сине-бело-голубых» предпочел поставить в стартовый состав пять защитников.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Незадолго до матча основных команд молодежные составы «Зенита» и «Лиона»завершили встречу в рамках Юношеской лиги УЕФА. Хозяева поля победили со счетом 4:2.

Главным арбитром встречи является англичанин Майкл Оливер, ему помогают на линии соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.

Соперники «Лиона» и «Зенита» по группе сыграют на два часа позже. Игра между «Бенфикой» и «РБ Лейпцигом» начнется в Лиссабоне в 22:00 по московскому времени.