Российская гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Чемпионат мира по художественной гимнастике с 16 по 22 сентября проходит в Баку.

Результат Дины Авериной за программу под музыку «Половецкие пляски» — 23,500

Серебро у еще одной российской гимнастки Арины Авериной, сестры-близняшки Дины. За программу под «Неаполитанскую польку» спортсменка набрала 23,050 балла.

Бронза у израильской гимнастки Линой Ашрам.

Ранее на чемпионате мира по художественной гимнастике были разыграны медали в упражнениях с обручем. Чемпионкой мира стала Екатерина Селезнева с результатом в 23,500. У Линой Ашрам — серебро, у Дины Авериной — бронза.

Завтра, 18 сентября, российские гимнастки Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева поборются за награды ЧМ в таких отдельных видах, как упражнения с булавой и с лентой.