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  • 21:46,  17 сентября 2019
СКА
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СКА в гостях обыгрывает «Сочи» после первого периода

хоккей
СКА против "Сочи" на турнире Пучкова. Фото: официальный сайт СКА

Петербургский хоккейных клуб СКА обыгрывает «Сочи» после первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит на арене ледового дворца «Большой» в Сочи.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Автором единственной заброшенной шайбы в первом периоде стал финский форвард СКА Йори Лехтеря. Также в голевой атаке отметились Сергей Плотников и Владимир Ткачев.

В предыдущей встрече команда Алексея Кудашова разгромила финский «Йокерит» со счетом 3:0, а «Сочи» обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0. Победой над командой Знарка сочинцы прервали трехматчевую проигрышную серию. Армейцы же в новом сезоне успели уступить ЦСКА со счетом 0:3 и «Автомобилисту» со счетом 2:5.

После шести матчей команда из Петербурга идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе восемь очков. Подопечные Сергея Зубова занимают пятую строчку на Западе с семью очками.

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