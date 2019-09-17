СКА в гостях обыгрывает «Сочи» после первого периода

Петербургский хоккейных клуб СКА обыгрывает «Сочи» после первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит на арене ледового дворца «Большой» в Сочи.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Автором единственной заброшенной шайбы в первом периоде стал финский форвард СКА Йори Лехтеря. Также в голевой атаке отметились Сергей Плотников и Владимир Ткачев.

В предыдущей встрече команда Алексея Кудашова разгромила финский «Йокерит» со счетом 3:0, а «Сочи» обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0. Победой над командой Знарка сочинцы прервали трехматчевую проигрышную серию. Армейцы же в новом сезоне успели уступить ЦСКА со счетом 0:3 и «Автомобилисту» со счетом 2:5.