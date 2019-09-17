Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын отреагировал на дисквалификацию спортсменки Маргариты Васильевой за пропуск трех допинг-тестов.

Слова специалиста приводит портал «Р-Спорт». «Пока не владею информацией. Возможно, руководство в курсе ситуации», — сказал Норицын.

Напомним, сегодня СМИ стало известно, что Международный союз биатлонистов принял решение о дисквалификации Маргариты Васильевой на 18 месяцев в связи с пропуском трех допинг тестов за 12 месяцев. Решающий, третий флажок спортсменка получила за пропуск 4 февраля. 25 февраля стало известно о том, что спортсменку может ждать дисквалификация.

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с сегодняшнего дня, 17 сентября. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет только в марте 2021 года, таким образом, она пропустит два полных сезона на Кубке мира.