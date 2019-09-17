Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче с «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Незадолго до голевой атаки Сердар Азмун получил повреждение и мог быть заменен, однако после помощи врачей остался на поле. Спустя минуту, на 42-й минуте встречи иранец забил с передачи Артема Дзюбы, с которым сыграл в стенку. Этот удар стал третьим для Азмуна в матче.

Сейчас в матче продолжается первый тайм. Игра проходит на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Главным арбитром встречи является англичанин Майкл Оливер, ему помогают на линии соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.

Соперники «Лиона» и «Зенита» по группе сыграют на два часа позже. Игра между «Бенфикой» и «РБ Лейпцигом» начнется в Лиссабоне в 22:00 по московскому времени.