Петербургский «Зенит» обыгрывает французский «Лион» после первого тайма в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходит в Лионе на «Стад де Люмьер», сейчас в матче перерыв.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

На 41-й минуте встречи счет в матче открыл иранский форвард «сине-бело-голубых» Сердар Азмун. Голевой передачей отметился Артем Дзюба. Незадолго до эпизода с голом Сердар Азмун получил повреждение, и Сергей Семак готовил замену на Магомеда Оздоева, однако после помощи медиков клуба нападающий пришел в себя, продолжил игру и сразу же забил. На 38-й минуте Сердар Азмун отметился и желтой карточкой.

Незадолго до матча основных команд молодежные составы «Зенита» и «Лиона»завершили встречу в рамках Юношеской лиги УЕФА. Хозяева поля победили со счетом 4:2.