Петербургский СКА обыгрывает хоккейный клуб «Сочи» после второго периода в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Автором шайбы в первом периоде стал финский форвард СКА Йори Лехтеря. В голевой атаке также отметились Сергей Плотников и Владимир Ткачев.

Во втором периоде команды заброшенными шайбами не отметились. В составе СКА удалением за задержку соперника клюшкой отметился Александр Барабанов, а затем две минуты штрафа получил Алексей Бывальцев, однако соперники не смогли реализовать большинство.

Прямую трансляцию матча «Сочи» — СКА можно посмотреть здесь.

После шести матчей команда из Петербурга идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе восемь очков. Подопечные Сергея Зубова занимают пятую строчку на Западе с семью очками.