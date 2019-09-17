Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге, обыграв белорусского теннисиста Илью Ивашко на старте соревнований. Встреча прошла на центральном корте «Сиур-арены».

Встреча продолжалась три сета и завершилась со счетом 4:6, 6:0, 6:4 в пользу россиянина. На счету Рублева три эйса, столько же подач навылет и у Ильи Ивашко. Рублев сделал всего одну двойную ошибку, в то время как его оппонент допустил 16 оплошностей при подаче.

Российский теннисист занимает 38-ю строчку в рейтинге ATP за календарный год, его соперник — на 135-й строчке.

В следующем раунде Андрей Рублев сыграет с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом. Встреча в рамках 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге запланирована на четверг, 19 сентября.