Мемфис Депай сравнял счет в матче «Зенита» и «Лиона»

Голландский футболист французского «Лиона» сравнял счет в матче с петербургским «Зенитом» на 50-й минуте встречи в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 49-й минуте минуте встречи Магомед Оздоев, только что вышедший на замену, срубил голландского форварда Мемфиса Депая на углу штрафной площадки.
Мемфис Депай в итоге пенальти и реализовал, хотя Андрей Лунев угадал направление полета мяча.
Сейчас счет в матче 1:1. Игра проходит на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь. Главным арбитром встречи является англичанин Майкл Оливер, ему помогают на линии соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.
Соперники «Лиона» и «Зенита» по группе сыграют на два часа позже. Игра между «Бенфикой» и «РБ Лейпцигом» начнется в Лиссабоне в 22:00 по московскому времени.
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