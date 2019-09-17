Мемфис Депай сравнял счет в матче «Зенита» и «Лиона»

Голландский футболист французского «Лиона» сравнял счет в матче с петербургским «Зенитом» на 50-й минуте встречи в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 49-й минуте минуте встречи Магомед Оздоев, только что вышедший на замену, срубил голландского форварда Мемфиса Депая на углу штрафной площадки.

Мемфис Депай в итоге пенальти и реализовал, хотя Андрей Лунев угадал направление полета мяча.

Сейчас счет в матче 1:1. Игра проходит на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь. Главным арбитром встречи является англичанин Майкл Оливер, ему помогают на линии соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.