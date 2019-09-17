Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, насколько возможно проведение его следующего поединка в UFC в России.

В интервью Первому каналу Хабиб рассказал, что велись и ведутся переговоры с UFC по поводу проведения боя на родине бойца. «Я очень хочу подраться в Москве или Питере. На 80% уверен, что следующий бой проведу в России. Давление на Дэйну Уайта не хочу оказывать, но он видел рейтинги турнира в Абу-Даби, в России и во всем мире», — рассказал Нурмагомедов.

По мнению чемпиона UFC в легком весе, промоушен с удовольствием проведет еще один турнир в России.

Следующий турнир UFC в России пройдет 9 ноября в Москве. Кард возглавил бой тяжеловесов Александра Волкова из России и Джуниора Дос Сантоса из Бразилии.