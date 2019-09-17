Петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Встреча прошла на арене «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме футболисты «Лиона» доминировали по количеству ударов по воротам, однако открыли счет «зенитовцы». Отличился иранский форвард «сине-бело-голубых» Сердар Азмун, голевой передачей отметился Артем Дзюба. Незадолго до эпизода с голом Сердар Азмун получил повреждение, и Сергей Семак готовил замену на Магомеда Оздоева, однако после помощи медиков клуба нападающий пришел в себя, продолжил игру и сразу же забил.

Во втором тайме на 49-й минуте Магомед Оздоев срубил Мемфиса Депая в штрафной, за что «Зенит» был наказан одиннадцатиметровым ударом. Реализовал пенальти тот же Депай.

Следующий матч в Лиге чемпионов команда Сергея Семака проведет против лиссабонской «Бенфики» дома 2 октября.