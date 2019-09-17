Петербургский хоккейных клуб СКА обыграл хоккейный клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на арене ледового дворца «Большой» в Сочи.

Победная шайба была отправлена в сетку ворот «Сочи» на 10-й минуте поединка. Автором шайбы стал финский форвард СКА Йори Лехтеря. Также в голевой атаке передачами отметились Сергей Плотников и Владимир Ткачев.

Во втором периоде игроки обеих команд отмечались разве что удалениями. В составе СКА удалением за задержку соперника клюшкой отметился Александр Барабанов, а затем две минуты штрафа получил Алексей Бывальцев, однако соперники не смогли реализовать большинство.

В третьем периоде также обошлось без заброшенных шайб, однако в концовке ворота Алексея Мельничука активно обстреливались форвардами «Сочи».

После победы над «Сочи» СКА набрал 10 очков и поднялся на третье место в общей турнирной таблице КХЛ.