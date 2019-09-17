Миланский «Интер» неудачно стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20, сыграв вничью с пражской «Славией». Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 1:1.

Главным судьей поединка выступил французский арбитр Рудди Букке.

Первый тайм прошел без забитых мячей, однако по втором тайме счет открыли гости. На 63-й минуте отличился нападающий «Славии» Петер Олайинка. До последней минуты «Интер» проигрывал, однако гол Николо Бареллы на второй добавленной ко второму тайму минуте помог итальянской команде избежать поражения на старте розыгрыша Лиги чемпионов.

Соперники «Интера» и «Славии» по группе — дортмундская «Боруссия» и «Барселона» только начали встречу. Матч проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.