Для всех, кто пропустил главные спортивные события вторника, Nevasport сделал подборку новостей дня за 17 сентября:

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» на старте ЛЧ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Встреча прошла на арене «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 1:1. На 41-й минуте встречи счет открыл Сердар Азмун с передачи Артема Дзюбы. На 49-й минуте Магомед Оздоев сфолил на Мемфисе Депае в штрафной и судья назначил пенальти. Депай с точки не промахнулся.

СКА с минимальным счетом победил «Сочи» на выезде

Петербургский хоккейных клуб СКА обыграл хоккейный клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на арене ледового дворца «Большой» в Сочи. Автором победной шайбы стал финский форвард СКА Йори Лехтеря. Также в голевой атаке передачами отметились Сергей Плотников и Владимир Ткачев. Во втором и третьем периодах команды не забивали.

Сестры Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на ЧМ в Баку

Российская гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Чемпионат мира по художественной гимнастике с 16 по 22 сентября проходит в Баку. Результат Дины Авериной за программу под музыку «Половецкие пляски» — 23,500, серебро у еще одной российской гимнастки Арины Авериной, сестры-близняшки Дины. За программу под «Неаполитанскую польку» спортсменка набрала 23,050 балла. Бронза у израильской гимнастки Линой Ашрам.

Селезнева взяла золото в обруче на ЧМ по художественной гимнастике, Аверина — третья

Российская гимнастка Екатерина Селезнева стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Результат Екатерины Селезневой — 23,500 балла. Второе место у представительницы Израиля Линой Ашрам, она уступила Селезневой 0,100 балла. Третье место у еще одной представительницы России, петербургской гимнастки Дины Авериной. Она показала результат в 23,350 балла.

Рублев в трех сетах обыграл Ивашко и вышел во второй круг SPb Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге, обыграв белорусского теннисиста Илью Ивашко на старте соревнований. Встреча прошла на центральном корте «Сиур-арены». Встреча продолжалась три сета и завершилась со счетом 4:6, 6:0, 6:4 в пользу россиянина. На счету Рублева три эйса, столько же подач навылет и у Ильи Ивашко. В следующем раунде Андрей Рублев сыграет с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом.

Донской вышел во второй круг SPb Open, обыграв Виолу

Российский теннисист Евгений Донской сумел выйти во второй круг турнира ATP250 в Санкт-Петербурге, обыграв на старте соревнований представителя Италии Маттео Виолу. Встреча прошла на центральном корте «СИБУР-Арены» и завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. В следующем раунде Евгений Донской сыграет против четвертой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча пройдет завтра, 18 сентября.