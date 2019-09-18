В среду, 18 сентября, в рамках турнира ATP в Санкт-Петербурге SPb Open состоятся сразу несколько матчей первого и второго круга соревнований.
Встречи проходят на кортах «Сибур-Арены».
Португальский теннисист Жоау Соуза встретится с представителем Словакии Йозефом Коваликом.
Россиянин Алексей Ватутин сыграет против венгерского теннисиста Мартина Фучовича.
Также зрителей SPb Open ждет и чисто итальянская дуэль: Сальваторе Карузо против Томаса Фаббьяно.
Закроют соревнования в первом круге турнира норвежец Каспер Рууд и казахстанец Александр Бублик.
Во втором круге босниец Дамир Джумхур сыграет против представителя Казахстана Михаила Кукушкина. Также белорусский теннисист Егор Герасимов сыграет против француза Адриана Маннарино.
Общий призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составляет более одного миллиона двухсот тысяч долларов.
Комментарии Развернуть