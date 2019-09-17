Сербский защитник, капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями после игры команды в Лиге чемпионов против «Лиона». Слова спортсмена приводит официальный сайт клуба.

По мнению Ивановича, то, что команда играла по новой схеме, это хорошо. «Сегодня нам все удалось, они создали не так много опасных моментов. «Лион» очень опасен и наказывает за любую маленькую ошибку. В общем, можем быть довольны сегодняшней игрой», — сказал Иванович.

Также капитан «Зенита» отметил гол Сердара Азмуна в концовке первого тайма. «Сначала мне показалось, что он подвернул голеностоп. Но очень хорошо, что ему удалось забить. Это придало нам уверенности в себе, мотивировало нас», — заключил Иванович.

Напомним, «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом», счет в матче 1:1.