Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал подробности состояния Сердара Азмуна, а также высказался о перспективах команды в Лиге чемпионов.

Слова тренера приводит официальный сайт клуба. Семак заявил, что заменил Сердара Азмуна в перерыве, поскольку в концовке первого тайма игрок еще не мог понять серьезность травмы. «Пока мышцы были горячие, он не мог понять степень сложности. В перерыве остыл, вышел, и к сожалению, не смог продолжить», — отметил Семак, добавив, что завтра после обследования ситуация станет более ясной.

По мнению Семака, команда сейчас не питает иллюзий по поводу успеха в Лиге чемпионов. №Будем идти от игры к игре. Все матчи очень сложные, потому что уровень команд сопоставим. Будем выкладываться на сто процентов. Посмотрим, какой будет результат», — заключил Семак.

Напомним, «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом», счет в матче 1:1.