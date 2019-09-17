Лиссабонская «Бенфика» уступила в первом матче группового этапа Лиги чемпионов немецкому «РБ Лейпцигу». Встреча прошла на «Эштадиу да Луш» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первый тайм команды провели без забитых мячей. На 69-й минуте «Бенфика» пропустила первый мяч: отличился немецкий форвард Тимо Вернер, ассистировал ему Юссуф Поульсен. Спустя девять минут Вернер оформил дубль, на этот раз отличившись с передачи Марселя Забитцера.

«Бенфику» хватило лишь на гол престижа: на 84-й минуте Харис Сеферович отправил мяч в ворота «Лейпцига» с передачи Рафаэла Силвы, однако на итоговый результат этот гол не повлиял.

Соперники «Бенфики» и «РБ Лейпцига» по группе «Зенит» и «Лион» свой матч сыграли вничью. Встреча на «Стад де Люмьер» завершилась со счетом 1:1.