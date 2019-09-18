Третья ракетка России Андрей Рублев начал выступление на SPb Open. Его соперником по первому кругу стал представитель Белоруссии Илья Ивашко. Игра завершилась победой Рублева в трех сетах со счётом 4:6, 6:0, 6:4.

Встреча проходила на центральном корте «Сибур Арены», за время матча Рублёв записал на свой счет три подачи навылет, допустил лишь одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из тринадцати. Ивашко в свою очередь отметился тремя эйсами, 16 раз ошибся на подаче и реализовал всего два брейка.

В следующем раунде Андрей Рублев сыграет с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом. Встреча в рамках 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге запланирована на четверг, 19 сентября.