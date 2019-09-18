Немецкая биатлонистка, двукратная чемпионка мира Мириам Гёсснер (после замужества — Нойройтер) официально объявила о завершении карьеры в биатлоне.

«Я полностью решила для себя данный вопрос. Понимаю, что в жизни есть и более важные вещи», — цитирует слова Гёсснер немецкий портал Focus.de.

Отметим, что спортсменка не соревнуется уже давно, последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2017 году, пробежав несколько гонок на открытом чемпионате Европы в Польше.

За свою спортивную карьеру Мириам Гёсснер завоевывала награды как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Помимо двух золотых медалей в эстафете на чемпионатах мира по биатлону Гёсснер завоевала серебро в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Ванкувере.

Сейчас Мириам Гёсснер и горнолыжник Феликс Нойройтер ожидают появление в их семье второго ребенка. 14 октября 2017 года у Гёсснер и Нойройтера родилась первая дочь, а спустя год пара официально оформила отношения.