Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением по поводу игры с «Лионом» в Лиге чемпионов, а также гола Сердара Азмуна в первом тайме.

Слова футболиста приводит портал Чемпионат.com. Дзюба отметил, что не до конца прочувствовал Лигу чемпионов в первом туре. «То ли слишком рано играли, то ли ещё что-то», — отметил Дзюба, добавив, что счет по игре, однако «Зенит» мог быть понаглее и завершить матч победой.

Голу Азмуна после того, как тот получил повреждение, Дзюба обрадовался. «Это у него такая фишка (смеётся). Уползает при смерти, потом вылетает, забивает и снова уползает. Как феникс. Может, усыпляет всех так? Круто, что забил. А пяточка моя вам как? Не умеете вы смаковать такие передачи!», — сказал нападающий.

Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» со счетом 1:1.