Женская сборная России по волейболу разгромила соперниц из команды Южной Кореи в матче Кубка мира по волейболу в Японии. Матч прошел в городе Иокогама на стадионе «Иокогама Арена».

Встреча продлилась три партии, все они остались за россиянками. В первой партии Россия победила со счетом 25:18, во второй Южная Корея оказывала сопротивление до последнего, доведя счет до отметки 29:27. В третьей партии россиянки не испытали сложностей и спокойно довели матч до победы, счет в партии 25:12.

Наталья Гончарова записала на свой счет 14 очков в матче, Ксения Парубец принесла в копилку команды России еще 13 очков.

Сейчас сборная России занимает в турнирной таблице четвертое место, имея 8 очков.

Следующий матч на турнире женская сборная России по волейболу проведет против команды Доминиканской республики. Встреча состоится завтра, 19 сентября.