Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр был пожизненно отстранен от участия в соревнованиях за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Об этом решении Австрийского антидопингового агентства объявил в своем «Твиттере» журналист-расследователь Хайо Зеппельт.

Отметим, что Йоханнес Дюрр в 2014 году получил первую дисквалификацию за допинг: на два года его отстранили, найдя в пробе эритропоэтин. После возвращения в спорт Йоханнес Дюрр испытывал многочисленные проблемы с федерацией лыжных гонок Австрии, а в 2019 году он поучаствовал в съемке проекта о допинге от немецкого телеканала ARD, в котором рассказал и о манипуляциях с переливанием крови. В 2019 году на чемпионате мира в Зеефельде была раскрыта преступная схема с кровяным допингом в лыжном спорте.

Представители Йоханнеса Дюрра заявили, что обжаловать решение Австрийского антидопингового агентства спортсмен не собирается.