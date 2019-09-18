Испанский футбольный тренер, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с донецким «Шахтером» рассказал о том, что купил квартиру на Украине.

На вопрос журналиста о том, не надоело ли Гвардиоле приезжать в Украину на игры с «Шахтером», испанский тренер ответил, что уже приобрел здесь квартиру. «Я играл против «Шахтера» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «МанСити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится», — заключил Гвардиола, слова которого приводит официальный сайт «Шахтера».

Насколько серьезным был ответ Гвардиолы, неизвестно.

Напомним, встреча «Манчестер Сити» и «Шахтера» пройдет сегодня, 18 сентября, в Харькове на стадионе «Металлист». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.