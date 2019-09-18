Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла преодолеть барьер второго круга на турнире WTA в Сеуле, проиграв польской спортсменке Магде Линетт.

Встреча заняла два сета и завершилась со счетом 7:5, 7:6, во второй партии полячка одержала победу на тай-брейке со счетом 7:4. На счету россиянки всего одна подача навылет, также Потапова совершила за матч четыре двойных ошибки. На счету Линетт пять эйсов и пять ошибок на подаче.

В четвертьфинале турнира WTA в Сеуле Магда Линетт сыграет против победительницы пары Маргарита Гаспарян — Кирстен Флипкенс. Матч между российской и бельгийской теннисистками проходит в данное время.

Турнир WTA в Сеуле относится к категории International и имеет призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.