Мужская сборная России по волейболу сегодня, 18 сентября, проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют против одной из хозяек турнира — сборной Словении.

Матч пройдет в Любляне на стадионе «Арена Стожице». Начало запланировано на 18:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Предыдущие четыре игры российские волейболисты выиграли. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии. В третьей встрече сборная России уверенно победила Северную Македонию со счетом 3:0. С аналогичным счетом была разгромлена и Финляндия.

В группе С сборная России уверенно лидирует, имея 12 очков после четырех матчах. Если команда Туомаса Саммельвуо останется на первом месте, то в 1/8 финала россияне сыграют против четвертой команды из группы А.