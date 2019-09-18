Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, как в детстве питался бесплатными бургерами в «Макдональдсе».

В интервью изданию The Sun Роналду поведал, что когда ему было 11-12 лет, его семья жила очень бедно. «Я жил вместе с другими воспитанниками «Спортинга» и видел свою семью раз в три месяца, что было очень тяжело», — отметил спортсмен.

Рядом со стадионом, где занимался футболом Роналду, находился ресторан «Макдоналдс», и поздно вечером юные футболисты приходили туда, чтобы узнать, осталось ли что-то из еды. «Мы стучали в дверь и говорили: «Привет, у вас есть какие-нибудь бургеры?». Там всегда была женщина по имени Эдна и ещё две девушки. Я больше никогда не видел их, хотя искал, спрашивал у людей в Португалии, но тот «Макдоналдс» закрылся», сказал футболист, отметив, что хотел бы найти женщин, которые ему помогали, и пригласил их на ужин, чтобы вернуть долг.

Напомним, Криштиану Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга«.