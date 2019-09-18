Московский «Локомотив» сегодня, 18 сентября, проведет первый матч группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера».

Встреча пройдет в Леверкузене на стадионе «БайАрена». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Главным арбитром встречи станет поляк Павел Рачковский, помогать ему будут соотечественники Михал Обукович и Радослав Сейка. Видеоассистентами, ответственными за VAR, станут Павел Гиль и его помощник Бартош Франковски, а резервным судьей будет Томаш Мусял.

Предыдущий матч «Локомотив» выиграл в РПЛ у «Сочи» со счетом 1:0, «Байер» в Бундеслиге разгромно проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4.

В параллельном матче встретятся соперники российского клуба по группе «Атлетико» и «Ювентус». Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» и также начнется в 22:00 по московскому времени.