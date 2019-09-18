На официальном сайте Международного союза конькобежцев обновилась информация об участниках этапа Гран-при в Москве — Rostelecom Cup.

В заявочный лист в мужском одиночном катании попал Макар Игнатов. Ранее там значились фамилии только Александра Самарина и Дмитрия Алиева.

К списку спортивных пар добавились Ксения Столбова и Андрей Новоселов. Также в Москве свои программы покажут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

К танцевальным парам присоединился дуэт Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов. Ранее на домашний этап Гран-при уже были заявлены пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

В женском одиночном катании список остался неизменным. Россию на домашнем этапе Гран-при представят Станислава Константинова, Евгения Медведева и Александра Трусова.

Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве — Rostelecom Cup — пройдет с 15 по 17 ноября.