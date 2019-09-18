Российский футбольный союз объявил судейские бригады на матчи 10-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Согласно данным на официальном сайте РФС, главным арбитром встречи петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» в 10-м туре станет Сергей Карасев из Москвы. Его ассистентами на линии станут Алексей Стипиди из Краснодара и Денис Березнов из Москвы. Резервным арбитром встречи назначен москви Павел Шадыханов.

Отметим, что на матче также будет присутствовать бригада VAR. Главным видеоарбитром встречи назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, а его ассистентом будет Алексей Сухой из Люберец. Инспектор встречи — омич Игорь Синер.

Встреча «Зенита» и «Рубина» пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром-Арене», начало запланировано на 19:00 по московскому времени.