Российский спортивный комментатор, бывший футболист Геннадий Орлов поделился мнением насчет игры «Зенита» в Лиге чемпионов против французского «Лиона».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Орлов заявил, что «Зенит» смотрелся в матче солидно, а также отметил, что итог матча справедлив. «Самое главное, что Сергей Богданович рискнул и не прогадал», — сказал Орлов, добавив, что риск заключался во включении в стартовый состав Йордана Осорио и Вячеслава Караваева.

«Эти футболисты всего несколько дней в команде, но Семак в них поверил. Значит, селекционная работа клуба реально помогла главному тренеру. Новички сегодня усилили игру питерцев — особенно в обороне», — сказал Орлов.

Напомним, «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом», матч завершился со счетом 1:1.