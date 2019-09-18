Центровой петербургского баскетбольного «Зенита» Густаво Айон рассказал о своем отношении к русской кухне и водке.

В интервью порталу «Известия» Айон отметил, что пока ему не удалось попробовать блюда русской кухни. «Во всех ресторанах, которые я посетил, была международная кухня. Но в ближайшее время я точно это сделаю», — сказал игрок, добавив, что он спросит рекомендации у партнеров по команде и попробует традиционные русские блюда.

В отличие от русских блюд, водку Айон пробовать не собирается. «Водку никогда не пробовал. Я вообще не пью алкоголь в течение сезона. То же самое касается и предсезонных сборов», — сказал баскетболист.

Напомним, в это межсезонье состав «Зенита» пополнили 11 новичков, в их числе оказался и Густаво Айон.