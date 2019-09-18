Российская теннисистка Маргарита Гаспарян уступила во втором круге турнира WTA в Сеуле бельгийской теннисистке Кирстен Флипкенс и покинула соревнования.

Встреча продолжалась около двух часов на корте Олимпийского теннисного центра. Счет по сетам 6:3, 7:5 в пользу Флипкенс. Гаспарян на данный момент занимает 56-ю строчку в рейтинге 52 недель WTA, в то время как ее соперница находится на 106-м месте.

На счету Маргариты Гаспарян три эйса и четыре двойных ошибки. Её соперница четыре раза подала навылет, а также сделала на одну ошибку при подаче меньше.

Теперь Кирстен Флипкенс сыграет в 1/4 финала турнира в Сеуле против польской теннисистки Магды Линетт, которая выбила с соревнований россиянку Анастасию Потапову.