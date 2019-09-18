Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поведал, как сдавал экзамен по английскому языку. Спортсмен учится на четвертом курсе заочного отделения в Российском экономическом университете имени Плеханова когда ему нужно было сдавать экзамен в университете.

Как рассказал Хабиб, он зашел в аудиторию — учительница его не узнала, а студенты узнали. Он пошел на последнюю парту и сел. В зале началась шумиха, преподаватель сделала замечание, чтобы все занималис дело.

«Я закончил, пришёл, сдал, она так на меня смотрит, не понимая, так скажем, что происходит.», — приводит слова Хабиба «Первый канал».

По словам Нурмагомедова, когда он ушел, ему позвонил ректор, у всех началась паника. Хабиб предположил, что им было непривычно, что такой спортсмен сдает экзамены вместе со всеми.

Напомним, 7 сентября Хабиб в титульном бою победил американца Дастина Порье с помощью удушающего прием в третьем раунде.